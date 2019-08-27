Рогозин предложил Эрдогану космические услуги

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил турецкому президенту Реджепу Эрдогану в ознаменование 100-летнего юбилея Турецкой республики в 2023 году отправить на МКС космонавта из этой страны.

«У нас есть предложение к вам совместное – к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», – сказал Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском, передает РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что Турция готова к совместной работе. «Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу», – сказал президент.

В подмосковном Жуковском открылся авиасалон МАКС-2019, гуда прибыли российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Главы государств стали зрителями авиашоу, в котором приняли участие новейшие образцы российской авиационной техники.