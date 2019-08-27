Путин прибыл на МАКС-2019

Президент Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

Выставку также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Планируется, что после осмотра экспозиции главы государств обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, в частности ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. – на открытых статических площадках.