Путин отметил новинки МАКС-2019 как свидетельство развития авиапрома России

Президент Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

Президент подчеркнул, что более четверти века авиасалон знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии. «И конечно, МАКС – это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник», – добавил Путин.

Он также отметил, что новинки, представленные на нынешней выставке, «свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии». «Неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции», – говорится в приветствии, размещенном на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что МАКС-2019 будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли, повышению ее конкурентоспособности, а также послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнерами и претворению в жизнь перспективных проектов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также направил приветствие участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. По словам премьера, аэрокосмическая промышленность России является «одной из ключевых в экономике страны», а продукция отечественных предприятий «пользуется высоким спросом за рубежом благодаря своему качеству и надежности».

«Важно, что достижения отрасли по традиции демонстрируются на авиасалоне, который стал одним из крупнейших международных событий в этой сфере. Новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей», – добавил глава правительства, передает ТАСС.

Медведев пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что проведение авиасалона позволит заключить взаимовыгодные контракты и поспособствует расширению экспорта российских компаний.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. – на открытых статических площадках.