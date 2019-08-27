ФАС разъяснила изменения тарифа на прокачку нефти в Белоруссии

Тариф на прокачку нефти в Белоруссии в январе будущего года будет индексирован по принципу «инфляция минус», заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

«Если не будет никаких изменений политического характера либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных будет «инфляция минус». Как и всегда по общему правилу», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Вместе с тем, он подчеркнул, что из общего правила индексации тарифов «инфляция минус» есть исключения. «Есть исключения из этого правила, которые нам дают возможность повышать тарифы сильнее, но это будет обсуждаться в правительстве Российской Федерации, это международные отношения и они должны обсуждаться на самом высоком уровне», – объяснил Артемьев.

В начале августа сообщалось, что представители России и Белоруссии по итогам переговоров согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории. С 1 сентября тариф вырастет на 3,7%.