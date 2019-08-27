Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 17 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.