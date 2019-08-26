Россия назвала причиной испытаний под Северодвинском выход США из договора по ПРО

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия после выхода США из договора по ПРО, заявил постпред России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

«Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что эта авария не имеет отношения к ядерным испытаниям, не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Пунктами 7, 8, 9 статьи IV зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю», – отметил и. о. постпреда.

По его словам, нет никакой опасности для жизни и здоровья людей в затронутом регионе из-за этого инцидента. Радиационный фон находится «на естественном нормальном уровне».

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет», – сказал он.

На прошлой неделе министр обороны США Марк Эспер заявил, что произошедшее 8 августа в Архангельской области ЧП якобы связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Перед этим президент России Владимир Путин признал, что погибшие под Северодвинском ученые работали над перспективным вооружением.

8 августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников Росатома.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.