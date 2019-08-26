Кириенко назвал вложения в форум «Таврида» инвестициями в науку и экономику России

Первый замглавы Администрации президента, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида – АРТ» Сергей Кириенко в интервью рассказал, что расходы на этот форум – инвестиции в будущее российской науки и экономики.

«То, что на «Тавриду – АРТ» приехало сразу такое большое количество людей, говорит про интерес к нему – и это, конечно, определенная ответственность для организаторов и дирекции. Действительно, такого большого количества людей сразу не ждали. Первоначально считали, что будет хорошо, если за все три дня основной программы (23–25 августа, когда проходят основные концерты и мероприятия) у нас пройдет 20–25 тыс. зрителей, не считая 4,5 тыс. резидентов фестиваля – самых талантливых ребят из 85 регионов нашей страны, многие из которых участвовали в летнем форуме «Таврида», – пояснил замглавы Администрации президента.

Также Кириенко пояснил, что идея создания фестиваля родилась у участников форума. Согласно задумке, участники должны показывать на фестивале плоды своего творчества зрителям и друг другу.

Он добавил, что сам фестиваль отличает от других схожих событий множество самых разных творческих личностей.

«Вторая особенность «Тавриды» – особая творческая атмосфера, и это заложено в организацию форума и фестиваля. Арт-объекты, которые здесь разбросаны, – это результат совместного творчества участников форума, маститых российских художников и скульпторов. Очень интересно было наблюдать, как народный художник России, знаменитый скульптор Александр Иулианович Рукавишников вместе с ребятами создавал инсталляцию своей скульптуры. А проектированием площадки помогали заниматься участники смены «Молодые архитекторы», которая прошла в мае. Поэтому все, что здесь происходит, – это пространство совместного творчества», – пояснил Кириенко.

По мнению Кириенко, прибывающие на фестиваль мэтры культуры приезжают на мероприятие не как гуру в своей теме, а как «первые среди равных».

«Они признают таланты участников и разговаривают с ними как с коллегами по творческому цеху. Причем это во всех сферах – здесь даже зарядку проводят олимпийские чемпионы, рассказывая, что нужно делать, чтобы развиваться физически. Очень многие наши мэтры говорили о том, что, один раз попав на «Тавриду», им очень хочется сюда возвращаться, потому что здесь атмосфера творческой молодости и здесь можно ей заряжаться», – сказал замглавы Администрации президента.

Он добавил, что на фестивале проходят 62 различных кастинга для всей России. «Я видел, как человек забежал на кастинг «Голоса», спел и пошел в соседний шатер на другой кастинг», – поделился наблюдением Кириенко.

Также он пояснил, для чего в 2019 году «Таврида» переехала в бухту Капсель.

«Судак и бухта Капсель – это не самое туристическое место в Крыму, не здесь основной туристический поток, хотя, конечно, места здесь уникальные. Они связаны с Александром Грином, Максимилианом Волошиным, Гумилевым, картину с бухтой Капсель написал Александр Бенуа, то есть это место отражено в искусстве уже давно. Но инфраструктуры здесь не было совсем, и самая главная проблема – это вода. Спасибо Министерству обороны, их силами в кратчайшие сроки был проложен специальный военный трубопровод, чтобы обеспечить площадку водой», – рассказал Кириенко.

Он добавил, что на новом месте началось постепенное озеленение площадки, однако сажать деревья там еще рано, поскольку они могут погибнуть в жару.

Кириенко отметил, что он положительно относится к предпринимателям, включающим «Тавриду – АРТ» в программу путешествий в Крыму.

«Они сами заработают какие-то деньги, туристам будет приятно, а еще есть возможность заработать для малого бизнеса на площадке фестиваля. Причем у нас здесь 90% тех, кто продают сувениры или работают на фудкорте, – местный бизнес, единственное требование – это качество продукции и эстетический внешний вид точек. Кстати, изначально этот малый бизнес недоумевал, когда им сказали, что алкоголя не будет, – думали, что такое массовое мероприятие невозможно без спиртного. Оказалось, что возможно: люди тут довольные и радостные, никто не скандалит, на порядок меньше мусора, тем более он здесь централизованно убирается. И многие предприниматели в следующем году хотят поставить уже не одну, а две и больше своих точек питания», – поделился наблюдениями замглавы Администрации президента.

Также он высказался о случае с фотографией в британской газете The Guardian, на которой была подпись «Крым, Россия».

«Я понимаю, что происходит: подпись под фото о «Тавриде» писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры, для которой гораздо важнее, что для огромного количества молодежи открываются новые возможности. Для великих деятелей культуры границ не существует. Наверное, для грамотных и профессиональных журналистов из культурного отдела The Guardian их тоже не существует, для них гораздо важнее содержание. Но потом прошло какое-то время, и включилась политическая редакция. На мой взгляд, это смешно», – сказал Кириенко.