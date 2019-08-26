Филиппины заинтересовались российскими самолетами

Исполнительный директор по развитию промышленности филиппинского совета инвестицй Коразон Х. Дичоса заявила, что Филиппины могут закупить у России «Суперджеты», Бе-200 и МС-21.

«Есть намерение найти филиппинских партнеров, которые могли бы ввезти в страну российские самолеты, использующиеся в туризме или при оказании чрезвычайной помощи... Сейчас предлагаются модели Sukhoi, Бе-200 и МС-21», – сказала Дичоса, передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что пока проходят предварительные обсуждения.

Дичоса уточнила, что филиппинские авиакомпании закупают Airbus и Boeing и добавила, что авиация общего назначения – более перспективное направление сотрудничества с Россией.

«Это могло бы быть началом», – отметила Дичоса.

По мнению филиппинской чиновницы, российские самолеты можно использовать для чартерных рейсов между островами Филиппин.

Ранее сообщалось, что Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, которые планируется устанавливать на МС-21.