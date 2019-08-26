На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса

На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.

Победителями стали 130 человек, на реализацию их творческих проектов было выделено 86 млн 937 тыс. рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принять участие в грантовом конкурсе имели возможность 4 тыс. жителей арт-кварталов фестиваля (арт-кварталы – творческие пространства под открытым небом, посвященные различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и занимаются творчеством, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, участвуют в кастингах, репетируют и выступают).

Все участники могли получить помощь в доработке своих идей и профессиональную оценку от экспертов. Сам конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».

Среди проектов участников были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали – театральные, музыкальные, танцевальные.

«Фестиваль – это в первую очередь площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс – неотъемлемая часть Тавриды. Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах. Таврида становится не разовым мероприятием, которое проходит в рамках ограниченного отрезка времени, она обеспечивает комплексное развитие и создание условий для молодых творцов. С 2015 по 2018 год на форуме «Таврида», из которого вырос фестиваль, было выдано больше 70 млн рублей. Каждый раз мы фиксировали все больше заявок, и с этого года вместе с созданием арт-кластера существенно вырос и объем грантовой поддержки. Только за первые 12 смен в этом году мы разыграли уже порядка 77 млн рублей на 286 творческих проектов со всех уголков страны. Фестиваль побил в этом плане все рекорды: мы получили больше 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из которых стали победителями. На их проекты выделено 86 млн 937 тыс. рублей. Но самое главное – это то, что все эти средства будут реализованы и преобразовы в развитие культуры руками самих молодых творцов!», – рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становились соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» распахнула свои двери для более 45 тыс. зрителей.