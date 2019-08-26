Украинский телеведущий назвал голосовавших за Зеленского «безмозглыми баранами»

Граждане Украины, которые поддержали на выборах нынешнего главу государства Владимира Зеленского и его партию – «безмозглые бараны», заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

«Это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы проголосовать за такого человека в XXI веке», – сказал Дроздов в эфире телеканала «НТА», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», – заявил телеведущий.

Кроме того, Дроздов назвал позицию Зеленского «украинофобской» и заявил, что у него нет «ни политических убеждений, ни мировоззрения».

Дроздов уже не раз критиковал своих соотечественников, так он назвал украинцев «нацией болванов».