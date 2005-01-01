Украинцев на телеканале ZIK назвали «нацией болванов»

В прямом эфире телеканала ZIK украинский журналист Остап Дроздов назвал своих соотечественников «нацией болванов», так как они смотрят телевизор, но не читают книги.

Он заявил, что на Украине «очень плохо существует литературный, книжный рынок». По его мнению, он находится в «зачаточном состоянии», передает RT.

«К сожалению, мы не являемся аналогом западных стран. Во-первых, мы не читающая нация. Мы являемся нацией болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там им вещает», – сказал он.

В августе первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ZIK назвал украинцев рабами и холями.