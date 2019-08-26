Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

Как говорится в сообщении на сайте РФС, всего в списке значится 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Против сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября в Глазго, с Казахстаном матч пройдет на стадионе «Калининград» 9 сентября.



Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске.