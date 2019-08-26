Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 7 копеек – до 65,91 рубля, курс евро снизился на 13 копеек, составив 73,39 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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