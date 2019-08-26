Участники фестиваля «Таврида – АРТ» провели костюмированное арт-шествие

В заключительный день фестиваля «Таврида – АРТ» участники организовали масштабное арт-шествие: более 4 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России в различных костюмах прошли по территории фестиваля.

«Таврида – это площадка для развития и, конечно, творчества. Здесь участники пишут картины, создают арт-объекты, танцуют, поют, репетируют и выступают. Но самое интересное – это творческие коллаборации ребят, совместные перформансы и акции. Один из таких примеров – арт-шествия. Сам формат представляет из себя смесь акции современного искусства, флешмоба и театрализованного танцевально-музыкального представления. И при этом в нем участвуют тысячи представителей разных направлений искусства, которые готовятся к шествию заранее – создают необычные костюмы и маски, придумывают себе роли и образы. Это очень яркое и необычное действо, которое объединяет участников и создает особую атмосферу», – рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Так, например, представители изобразительных искусств в специально созданных на фестивале костюмах, изображающих главные тенденции в искусстве, провели мини-перформансы. Кинематографисты и театралы продемонстрировали костюмы, соответствующие разным жанрам киноискусства и театрального мастерства. КВНщики организовали «квадратоголовое шествие» и прошли в разноцветных квадратных масках из картона. Музыканты сыграли импровизированный оркестр из картона, говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Волонтеры культуры облачились в птиц мира, несущих добро каждому участнику и зрителю. Участники арт-квартала «Таврида Лайф» прошли арт-шествие, держа три 30-метровые ленты в цветах российского флага. Представители народного искусства показали срежиссированную постановку, рассказывающую о ценностях квартала. Танцоры и хореографы исполнили танцы народов мира.

В конце арт-шествия на главной сцене участники восьми арт-кварталов фестиваля озвучили свои арт-манифесты, над которыми работали в течение всего фестиваля. Арт-манифест – это послания, сообщения жителей арт-квартала своему творческому сообществу, стране и всему миру, сформулированные в разных художественных формах.

Так, вокалисты, гитаристы, барабанщики и бас-гитаристы арт-квартала «Таврида Музыка», а также участники квартала «КВН» представили свои песни, обращенные к другим участникам и зрителями. Современные художники арт-квартала «Таврида АРТ» показали представление о художниках 21 века и сопроводили его видеорядом. Жители «Тавриды Лайф» сняли мотивирующий короткометражный фильм о жизни участников, спикеров и гостей на фестивале. Арт-манифестом культурных волонтеров стала иммерсивная театрально-хореографическая постановка, мотивирующая людей быть неравнодушными.

«Эпоха метамодернизма. В искусстве было все, кроме нас» – с таким сообщением выступил арт-квартал «Таврида Кино&Театр» с театральной постановкой, призванной вдохновлять и объединять всех творческих людей. Народники выразили «искусство вечности» в своих песнях «Шел я яром» и «Как у нас было на Святой Руси». Арт-манифестом квартала «Таврида Танцы» стал массовый танец под ремикс «Калинки-Малинки».

Также в рамках заключительного концерта на одной сцене с известными артистами выступили участники фестиваля.

Ранее на главной сцене вместе с артистами лейбла Black Star NAZИMA и Slame также выступили участники фестиваля Дмитрий Колоницкий из Самарской области, Илья Аноприев и Екатерина Моргунова из Свердловской области. Молодые музыканты получили «билет» на большую сцену еще в июле на форуме «Таврида». Тогда молодые люди стали победителями рэп-баттла. Также участница фестиваля Анастасия Мещерякова из Владивостока выступила на сцене с Найком Борзовым.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» прошел с 20 по 26 августа в Крыму. Ядром фестиваля стали восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Таврида Арт», «Таврида Народная», «Таврида Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Таврида Танцы», «Таврида КВН», «Таврида Лайф», «Таврида Добро». Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетили более 45 тыс. человек.