МИД оценил заинтересованность России в соглашениях с США по ядерному оружию

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, заинтересована ли Москва в переговорах с США по контролю над ядерными вооружениями и «каких-то новых соглашениях».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва «не заинтересована в каких-то новых соглашениях в большей мере, чем США», но к «переговорам открыта» и «приглашает» Вашингтон к «немедленному» диалогу.

Как только США выразят готовность начать переговоры, МИД и другие профильные российские структуры смогут «без пауз включиться в этот процесс», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение.

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