Опыт арт-кластера «Таврида» решили распространить на другие регионы

Перспективы развития культурных арт-резиденций в регионах России обсудили руководители регионов, эксперты и участники фестиваля «Таврида – АРТ» в рамках тематической стратегической сессии на площадке мероприятия.

На встрече присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков, заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов. Также на встрече присутствовали эксперты фестиваля основатель телевизионного творческого объединения «АМиК», руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков, директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На круглом столе представители регионов рассказали о уже существующих проектах, фестивалях, творческих объединениях в своих регионах и обсудили возможность создания арт-кластеров по примеру проекта «Таврида»

«Очень важно, чтобы это пространство возможностей было не только неделю в году. Оно должно быть постоянно, в каждом регионе. Это принципиальный вопрос, вопрос отношения. Часто мы относимся к поддержке культуры, как к социальным тратам. Убежден абсолютно, что это неправильно. Это инвестиции в будущее. Мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этих изменений конкурентоспособность страны определяется творческим потенциалом и инвестициями в создание творческой среды», – рассказал первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

О проблеме недооцененности креативных индустрий рассказала директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде. «В Берлине в прошлом году на электронной музыке было заработано 10 млрд евро. Это только в одном городе, из которого 20% немецкой электронной сцены составили русские диджеи. Я могу назвать города, которые потеряли эти деньги. 10% из этих 20-ти составляют четыре города – Новосибирск, Екатеринбург, Томск и Санкт-Петербург. Что нужно сделать, чтобы такого рода таланты не уезжали? Это вопрос, на который мы должны ответить», – отметил он.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента. С 23 по 25 августа «Таврида» превратилась в фестиваль фестивалей?, зрителями которого стали более 45 тыс. человек.