Салют в честь освобождения Кишинева от фашистов состоялся в Москве

В Москве 75-ю годовщину освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков отметили салютом, сообщило Минобороны России.

Салют прошел на Поклонной горе. В небо запустили свыше 2 тыс. фейерверков более 50 видов. Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала Владимира Михалкина, передает РИА «Новости».

Напомним, Кишинев был освобожден советскими войсками 24 августа 1944 года.

Для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Кишинева в столицу Молдавии прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

В российской столице салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков стали частью подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.