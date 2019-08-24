Появилась информация о встрече Москальковой с Вышинским в СИЗО в Киеве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с арестованным главой РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским, сообщил представитель «Украинского правового контроля» Артур Журбин.

Как пишут украинские «Вести», Москалькова посетила Лукьяновское СИЗО, чтобы убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого тот ранее публично отказался.

Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть» факт их встречи, поскольку не обладает необходимой информацией, передает РИА «Новости».

Доманский отметил, что Вышинский вряд ли откажется просто «сесть в самолет и улететь» в Россию, но Украина «требует от него признать вину».

Адвокат напомнил о намерении Вышинского добиваться оправдания, а не идти на обмен. Глава РИА «Новости Украина» «никаких заявлений по обмену не писал», подчеркнул Доманский.

Напомним, Москалькова прибыла в украинскую столицу в пятницу. Она не стала раскрывать, виделась ли с Вышинским.

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