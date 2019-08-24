Фестиваль «Таврида – АРТ» помог арт-терапевтам

«Арт-терапия достаточно сложна, потому что для этого необходимо объединять работу и волонтеров, и врачей, и творческих людей», – сказала газете ВЗГЛЯД куратор квартала «Таврида Добро» Дарья Жукова, комментируя миссию волонтеров фестиваля.

Жукова рассказала, что в рамках одного из проектов из Уфы в социальные учреждения выезжают волонтеры и проводят арт-терапию с помощью рисования на песке. Команда работает с воспитанниками детдомов и с людьми, перенесшими инсульт. «Человек здоровый – это человек здоровый психологически», – отметила Жукова.

Проект «Таврида Добро», которую сейчас курирует собеседница – это один из восьми арт-кварталов (тематических пространств под открытым небом) фестиваля «Таврида - АРТ». Организаторы определяют этот проект как «пространство для сообщества неравнодушных и талантливых людей, которые объединились для сохранения исторического и культурного наследия нашей страны и реализации социокультурных инициатив». В рамках программы полезных дел для жителей Крыма, которую реализует арт-квартал, 22 августа совместно с проектом «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка» пройдет арт-субботник и роспись стен детского отделения больницы Судака.

Квартал «Таврида Добро» собрал неравнодушных людей из всех регионов России, подчеркивает Жукова. «Участниками стали и волонтеры в сфере культуры, и волонтеры творческих и общественно-значимых проектов. В Квартале – территория неравнодушных», - отметила собеседница.

«Самое главное, что наш квартал для реализации идей участников. Они и творцы, и создатели арт-объектов. Главный посыл – вы всегда можете делать мир лучше, помогая друг другу. Наш девиз: «А за что? Да просто так». Добро всегда остается. Каждый участник нашего квартала - это человек с большим сердцем», – заключила Жукова.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.