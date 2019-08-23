Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса «Мой город – мои возможности», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В кадровый резерв городского правительства будут включены 30 человек.

23 августа в Санкт-Петербурге состоялось объявление результатов кадрового конкурса «Мой город – мои возможности». Церемонию награждения победителей открывал Беглов.

«Наш город всегда готовил самые лучшие кадры. Я хочу, чтобы мы с вами продолжили эти традиции в ХХI веке», – сказал глава Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул, что задача конкурса – «подготовить новую, молодую управленческую команду» для города.

Беглов вручил победителям дипломы и памятные призы. Он отметил, что это только первые представители новой плеяды управленцев, которые благодаря победе в конкурсе будут работать в исполнительных органах государственной власти.

«Мы и дальше будем его проводить и привлекать молодёжь», – сказал врио губернатора.

В мероприятиях финала приняли участие 249 человек, победителями стали 99 участников. Они получат наставников из числа самых высокопоставленных руководителей Санкт-Петербурга.

В Совет наставников конкурса входят 40 человек: это высшие чиновники правительства, включая врио губернатора и всех вице-губернаторов, топ-менеджеры крупных компаний, руководители организаций культуры и спорта. Победители также смогут пройти обучение современному менеджменту и технологиям в одном из ведущих вузов Санкт-Петербурга и получить приглашение на стажировку в правительстве и компаниях города.

Организаторы также сформировали топ-30 лучших участников. Это конкурсанты, набравшие самые высокие баллы в состязаниях финала. Они будут включены в кадровый резерв правительства Санкт-Петербурга. В перспективе это предполагает назначения на руководящие должности в городских органах власти и органах муниципального управления.

Конкурсанты прошли несколько уровней отбора. В финале эксперты оценивали участников, наблюдая за их работой в командах.

«Особенностью этого конкурса стало то, что финалисты работали над одной конкретной и непростой проблемой. Это повышение уровня счастья горожан. Честно говоря, мы даже не ожидали настолько эмоционального отклика и такой глубокой и содержательной работы. Участники серьёзно погрузились в тему, и те инициативы, с которыми они вышли по итогам обсуждения, интересны, полезны и заслуживают того, чтобы их передать в департаменты правительства Санкт-Петербурга, курирующие социальную политику и городскую среду», – прокомментировала итоги финала руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Юлия Иванова.

Напомним, имена 30 победителей открытого кадрового конкурса «Мой город – мои возможности» были названы на церемонии закрытия форума «Выше крыши».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД