Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» завершился в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодежного форума «Выше крыши», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Церемония прошла в спорткомплексе «Юбилейный». К участникам форума обратился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Наш город всегда готовил самые лучшие кадры. Я хочу, чтобы мы продолжили эти традиции и в двадцать первом веке. Мы постарались создать для вас уникальные возможности для того, чтобы вы приобрели знания и новых друзей. Я вижу здесь талантливых, целеустремленных молодых людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Это наш выбор будущего и ваши возможности. Глядя на вас, я уверен, что наш город находится в надежных руках», – сказал Беглов и пожелал участникам успехов и удачи.

Организатор форума – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Его председатель Юлия Аблец рассказала, что главная цель была достигнута: «Форум стал открытой, дружелюбной площадкой, на которой молодежь общалась с топовыми экспертами и профессионалами в самых разных сферах, перенимала их опыт и знания. С ребятами работали люди, умеющие создавать бизнесы и эффективно ими управлять, авторы успешных культурных, образовательных и социальных проектов. Форум претендует на то, чтобы стать петербургской школой лидеров, тиражировать истории успеха в молодежной среде».

Аблец подчеркнула, что форум «Выше крыши» – это мероприятие нового типа, которое формирует молодежные комьюнити как центры генерации новых смыслов, актуальных в молодежной среде. Они будут учитываться в работе по развитию Санкт-Петербурга, формированию новой городской среды.

В последний день работы форума были озвучены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу «Россия – страна возможностей». На него было подано 279 заявок из 42 российских регионов. В результате защиты проектов к получению грантовой поддержки рекомендовано 44 проекта из 16 регионов страны. Среди проектов, признанных лучшими – инициативы по всем девяти направлениям грантовой поддержки, которую оказывает Росмолодежь.

На церемонии закрытия форума были названы имена 30 победителей открытого кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

«Это новые лица в госуправлении. Победители конкурса войдут в кадровый резерв правительства Санкт-Петербурга, будут рассматриваться на замещение многих ключевых должностей. Они приходят не на замену опытным управленцам, а дополняют и усиливают существующую команду на наиболее важных направлениях», – отметила Аблец.

После официальной части церемонию закрытия форума продолжил концерт, хедлайнером которого стала группа IOWA.

Напомним, на форуме «Выше крыши» обсудили будущее молодежи Петербурга.