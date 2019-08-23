На форуме «Выше крыши» обсудили будущее молодежи Петербурга

На форуме «Выше крыши» в Петербурге прошла дискуссия о будущем Санкт-Петербурга, о формировании новых креативных городских пространств и месте молодежи в городе.

В дискуссии приняли участие вице-губернатор Владимир Княгинин, руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева и художник-каллиграф Покрас Лампас, передает «Интерфакс».

В своем выступлении Княгинин отметил важность создания собственных трендов, подчеркнув, что ведущая роль в этом принадлежит талантливой целеустремленной молодежи. «Кто-то разворачивает тренды через современное искусство, кто-то через коммуникацию, кто-то через материальные вложения – все это одинаково важно. Важно не быть охранителями трендов, а разворачивать их и создавать новые. Город, если он современный, а не этакий аутист, погруженный сам в себя, вечно переживающий свою историю, должен это поощрять», – сказал он.

Журавлева рассказала о том, как важно самим жителям формировать четкий и понятный запрос на изменения городской среды. «Например, мы приезжаем работать в какой-то город, и люди нам говорят: мы хотим парк. Мы начинаем задавать им миллион вопросов: какой парк вы хотите, что вы в нем будете делать? В итоге выясняется, что люди на самом деле хотят не парк, а скейтплощадку, рядом они хотят фудкорт, и не обязательно все это должно быть в зелени, возможно, это должно быть урбанистичное пространство. Наша задача – «вытащить» из людей запрос на изменения и реализовать его, в идеале – вместе с жителями», – сказала она.

Как отметил Лампас, «с участниками сегодняшней сессии еще до общей дискуссии начали обсуждать джентрификацию, формирование новых районов, как это происходит в России, обсудили зарубежный опыт». «И вынесли этот разговор на широкую аудиторию. Видно, что коллеги четко понимают, как устроены эти процессы. Для меня это был очень полезный опыт. Я увидел, что в городе есть много моих единомышленников абсолютно из разных областей. В том числе и в городской власти», – отметил художник, рассказывая о своих впечатлениях после дискуссии.

Как отмечают организаторы форума, дискуссия показала, что власть может выстраивать с молодежью коммуникацию, основанную на партнёрских отношениях. По их словам, сессия «Санкт-Петербург – город возможностей» наглядно продемонстрировала, что в городской власти работают люди, близкие по интеллектуальному и культурному бэкграунду молодежной аудитории, говорящие с молодежью на одном языке.

Организаторы подчеркивают, что мероприятия, подобные форуму «Выше крыши», привлекая лидеров общественного мнения из молодежной среды, способствуют формированию новых молодежных комьюнити, объединяющих умную проактивную питерскую молодежь.