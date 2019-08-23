Экс-советник Трампа заявил о потере президентом США умственных способностей

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что глава государства страдает от психических проблем, что будет мешать ему переизбраться во второй раз.

«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», – сказал Скарамуччи в интервью MarketWatch, передает РИА «Новости».

Экс-советник назвал Трампа «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости».

Скарамуччи управляет 10-миллиардным хедж-фондом SkyBridge, некогда был активным сторонником Трампа и проработал меньше месяца на посту директора Белого дома.

Напомним, Трамп снял Скарамуччи с поста директора по коммуникациям Белого дома в 2017 году после «грубой тирады» чиновника в адрес других сотрудников администрации президента.