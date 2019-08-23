Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову

Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Иск связан с тем, что 12 июля я проводил пресс-конференцию, на которой опубликовал информацию о наличии в подписных листах оппозиции «мертвых душ». В том числе у Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и других кандидатов. Гудков назвал все это враньем, сказал, что я буквально совершил клевету и что он намерен на меня подать в суд. Сказал, что я занимаюсь публично некрофилией, именно в таких выражениях. А потом он в суд передумал на меня подавать, потому что он проверил свои подписные листы и убедился, что я был прав. Но извинения он не принес, обвинения в клевете и некрофилии остались», – рассказал Ремесло «Интерфаксу».

Он планирует взыскать с Гудкова 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также Ремесло намерен добиться признания распространенной Гудковым информации недостоверной и просит суд обязать удалить ее из Twitter и Telegram.

Гудков уже пообещал подать к члену Общественной палаты ответный иск

В настоящее время в Коптевском районном суде проходит очередной суд над Гудковым – за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел. В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.

Отметим, что Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы кандидатов на отказ в регистрации их на выборах в Мосгордуму. Члены избирательных комиссий выявляли у так называемых независимых кандидатов многочисленные «мертвые души» в подписных листах. В частности, такие подписные листы сдали Иван Культнев, Юлия Серебрянская, Константин Лисица. Так, Иван Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

В ЦИК подчеркивали, что некоторые кандидаты использовали избирательную кампанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе, а также решали собственные имиджевые и медийные задачи. Те, кто реально собирался выдвинуться кандидатом в Мосгордуму, добились этого через суд, выполнив все требования закона для кандидатов. В частности, этого добился выдвиженец «Яблока» Сергей Митрохин, которого зарегистрировали по суду.