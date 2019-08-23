Московские приставы впервые нашли должников через систему «Безопасный город»

В Москве судебные приступы разыскали 27 должников с помощью системы «Безопасный город», сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В ведомстве сообщили, что «на базе УФССП России по Москве в тестовом режиме изучаются возможности установления местонахождения должников с помощью городских камер видеонаблюдения», и «в первом полугодии текущего года разыскано 27 граждан-должников», передает ТАСС.

Большая часть разысканных – должники по алиментам или иным обязательствам, наложенным судом, связанными с их детьми.

Также камеры видеонаблюдения помогли найти нескольких неплательщиков штрафов по уголовным делам.

Кроме того, в объективы видеокамер попали должники по налогам и кредитам.

Ранее сообщалось, что приставам собрались упростить списание долгов с работодателей.

В августе сообщалось, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.