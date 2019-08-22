Страницу Кличко в Instagram заблокировали из-за атаки «троллей»

Киевский градоначальник Виталий Кличко сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за атаки «троллей».

«Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-троллей», – написал Кличко в Facebook.

Случившееся мэр назвал «неуклюжей» попыткой закрыть один из популярных каналов, через который он ежедневно общается с украинцами и показывает, что сделано в Киеве и что планируется сделать.

Кличко пообещал, что в ближайшее время работа страницы в Instagram восстановится.

В середине августа кабинет министров Украины отказался согласовывать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации.