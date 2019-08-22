В России сократилось число преступлений

В России число преступлений с 2014 по 2018 год снизилось почти на 10%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в период с 2014 по 2018 год количество регистрируемых преступлений сократилось с 2190,6 тыс. до 1991,5 тыс., передает ТАСС.

В том числе снизилось количество погибших от преступных посягательств – с 35,3 тыс. в 2014 году до 26 тыс. в 2018-м.

В ведомстве также отметили, что уменьшилось количество тяжких и особо тяжких составов, а также число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, а также изнасилований.

«Почти в два раза снизилось число разбоев, на треть – грабежей, краж – на 17%, в том числе квартирных – на 35%. Заметно безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов транспортных средств и уголовно наказуемых хулиганств», – добавила Волк.

Между тем в МВД зафиксировали рост хищений с помощью IT-технологий. Ведомство разрабатывает дополнительные меры по борьбе с мошенничеством.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о росте количества краж на 4% в 2019 году. Также в МВД отметили рост числа преступлений, связанных со взяточничеством в 2018 году.