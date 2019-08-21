Форум «Таврида» станет круглогодичным

В Судаке к 2022 году построят стационарный центр, который позволит проводить мероприятия форума «Таврида» круглый год и расширить образовательный формат, сообщил руководитель проекта Сергей Першин.

«Стационарный центр появится здесь к 2022 году – и это будет круглогодичная работа (сейчас смены форума «Таврида» и фестиваль «Таврида – АРТ» проводятся в летний сезон). Будут дошлифовываться талантливые ребята, прошедшие через форум, через фестиваль. Эти ребята будут работать в профессиональных творческих школах с именитыми мастерами не по паре часов или одному дню – будут полноценные образовательные программы, которые позволяет им стать эффективнее в своей среде», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что новый формат станет образовательной платформой, где молодые деятели культуры и искусства смогут получить новые навыки и максимально раскрыть свой потенциал. Кроме того, молодые люди могут познакомиться с экспертами и пообщаться с ними в неформальной обстановке, претендовать на грантовую поддержку и погрузиться в особую атмосферу.

Также Першин рассказал, что организаторам фестиваля «Таврида-АРТ», на котором 23 августа будет работать площадка «Нашествия», пришлось закрыть регистрацию на мероприятие из-за ажиотажа – на концерт планируют прийти уже более 35 тыс. зрителей.

«Сегодня мы были вынуждены закрыть регистрацию, потому что у нас цифра перевалила за 35 тыс. человек», – сказал Першин.

Как пояснили в оргкомитете, никто не ожидал, что интерес к концерту будет таким большим – ожидали примерно в 1,5 раза меньше зрителей. Вход на концерт бесплатный, однако, чтобы попасть на площадку, нужна была предварительная регистрация в интернете.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (проходит с 20 по 26 августа), ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатором форума «Таврида» является автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив».