Уволены главы сразу нескольких заповедников

Директора трех российских заповедников были уволены по итогам антикоррупционных проверок, сообщили в Минприроды.

Глава ведомства расторг договор с директором «Объединенной дирекции заповедников Таймыра», директоры Башкирского государственного природного заповедника и нацпарка «Самарская Лука» уволились по собственному желанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Также в ходе проверок были выявлены нарушения в нацпарке «Приэльбрусье», «Астраханском государственном природном биосферном заповеднике», «Воронежском государственном заповеднике».

Директоры государственного заповедника «Дагестанский» и заповедника «Денежкин камень» получили выговоры.

Решение по итогам антикоррупционных проверок еще не озвучено в отношении «Национального парка «Кисловодский», объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в мире по площади охраняемых природных территорий.