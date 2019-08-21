Израиль с начала года отказал во въезде 3 тыс. россиян

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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Либералы раскалывают Америку с новой ненавистью

Демонизация Трампа теперь будет идти через расистскую тематикуФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Противники Трампа думают о том, как не допустить его переизбрания в 2020 году. Вместо так и не сработавшего «русского следа» решено сосредоточиться на расизме. Раскручивание этой темы неизбежно приведет к усилению противостояния в американском обществе, которое все больше поляризуется. Но это не остановит американских «антифашистов». Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007–2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Израиль с начала года отказал во въезде 3 тыс. россиян

              21 августа 2019, 10:49

              Текст: Алина Назарова

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              Израильские пограничники все чаще отказывают россиянам во въезде, за первое полугодие на границе Израиля «развернули» 3 тыс. граждан России, сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

              «Цифры плохие: 2017 год – 1,4 тысячи, 2018 год – 4,3 тысячи. В этом году уже три тысячи за первое полугодие. Значит, где-то шесть тысяч отказов во въезде будет в этом году», – сказал источник РИА «Новости».

              При этом, несмотря на ухудшающуюся статистику, он выступил против копирования опыта Украины, которая стала отвечать «зеркальными мерами» в отношении израильских гостей.

              Изменение отношения к гражданам России местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такие россияне въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

              Российские дипломаты предлагают израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.

              Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну за 12 месяцев 2018 года посетили 316 тыс. туристов из России. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тыс.) и Франции (346 тыс.), передает ТАСС.

              В феврале сообщалось, что Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов.


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