Израиль с начала года отказал во въезде 3 тыс. россиян

Израильские пограничники все чаще отказывают россиянам во въезде, за первое полугодие на границе Израиля «развернули» 3 тыс. граждан России, сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

«Цифры плохие: 2017 год – 1,4 тысячи, 2018 год – 4,3 тысячи. В этом году уже три тысячи за первое полугодие. Значит, где-то шесть тысяч отказов во въезде будет в этом году», – сказал источник РИА «Новости».

При этом, несмотря на ухудшающуюся статистику, он выступил против копирования опыта Украины, которая стала отвечать «зеркальными мерами» в отношении израильских гостей.

Изменение отношения к гражданам России местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такие россияне въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

Российские дипломаты предлагают израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну за 12 месяцев 2018 года посетили 316 тыс. туристов из России. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тыс.) и Франции (346 тыс.), передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов.