Французские СМИ неправильно перевели слова Путина о «желтых жилетах»

Президент России Владимир Путин во Франции заявил об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых в ходе акций протестов «желтых жилетов», однако почти все французские СМИ, кроме RT France, «смягчили» его высказывание до «десятков пострадавших».

Об этом пишет факт-чекинговая платформа французского портала Liberation.

Портал указывает, что BFM TV, Agence France-Presse и France 2 TV транслировали слова Путина без фразы «11 человек погибли и более 2 тыс. ранены». Переводчик этих каналов приводит его слова так:

«Меня пригласил президент Франции, и мне немного неловко говорить об этом, но вы все знаете, что во время акций «желтых жилетов» было несколько десятков раненых, были полицейские, которые получили ранения, и мы не хотим, чтобы подобные события происходили в российской столице».

Однако, как отметили французские пользователи, на канале RT France транслируется совершенно другой перевод, в котором Путин говорит об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых.

Liberation подчеркивает, что именно этот перевод правильный. Более того, такой перевод есть и в рассылке Agence France-Presse.

«Таким образом, прямой перевод RT France более точен, чем данный в прямом эфире нескольких французских СМИ», – отмечает портал.

Также выяснилось, что переводчик у RT France и остальных французских СМИ был разным – один с российской стороны, другой – со стороны Парижа.

Напомним, накануне Путин высказался об акциях в Москве, находясь во Франции. Он в том числе заявил, что не хотел бы повторения французской истории с «желтыми жилетами» в российской столице.