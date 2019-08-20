Лидер антироссийского движения избит в Грузии

Лидер грузинского «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава избит группой неизвестных в селе Бобневи, расположенном в Горийском районе по направлению к Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кацарава рассказал, что на него «напала группа титушек из четырех-пяти человек», а полиция не оказала ему помощи. Теперь он направляется в больницу.

В МВД Грузии заявили, что начато расследование по статье, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года.

«Проводятся активные комплексные следственные мероприятия», – отметили в МВД.

Кацарава организовывает и участвует в разнообразных антироссийских акциях в Грузии. Сейчас он активно выступает против демаркации грузино-южноосетинской границы.

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