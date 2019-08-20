Собчак назвала протесты «революционной пеной из Балашихи»

После эфира на «Эхе Москвы» политический обозреватель и радиоведущий Сергей Пархоменко вступил в спор с режиссером Константином Богомоловым и ведущей Ксенией Собчак в Facebook. В ходе перебранки Собчак назвала протесты в Москве «революционной пеной из Балашихи».

Спор начался с того, что Пархоменко в своем Facebook рассказал, как перед эфиром о протестах сам рассказал Богомолову о том, что работает в Вашингтоне.

В конце эфира на «Эхе Москвы» Богомолов использовал этот факт как аргумент в споре, что, судя по всему, возмутило Пархоменко. Тот предположил, что сделать это Богомолову посоветовала Ксения Собчак, которая в тот момент находилась в студии, но не принимала участия в разговоре.

Собчак, в свою очередь, обвинила Пархоменко в том, что тот без разрешения сделал ее фото в студии.

«И вообще, честно говоря, я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас с Костей общего гораздо больше во всех смыслах, чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика срутся по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая, если придет к власти, сметет их обоих», – написала она.

Позже Богомолов добавил, что Пархоменко «живет в своем замкнутом мире из истероидных комментариев Facebook» и «меряет свою состоятельность количеством оных».

«Революционная пена из Балашихи» – это то, о чем говорил вчера, дрожа губой, ваш Костя. Для меня это не пена, а живые люди», – написал в ответ Пархоменко.

Он также отказался принимать «выдуманные правила дешевого татлеровского этикета», имея в виду претензии Собчак по поводу фотографии.

«Одно из двух: или вы трепетная Наташа Ростова на первом балу, готовая лишиться чувств от первого же брошенного на нее неосторожного взгляда, или вы участница политических дебатов, жестко натаскивающая своего петушка и употребляющая в речи такие термины, как «пена из Балашихи», – написал Пархоменко.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.