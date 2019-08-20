Следователи пришли с обыском к одному из участников акции 27 июля в Москве

Московские следователи в рамках уголовного дела о массовых беспорядках провели обыск в квартире участника несогласованной акции 27 июля Виктора Кириленко, сообщил источник в правоохранительных органах.

«У участника акции 27 июля Виктора Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). В настоящий момент его везут в СК на допрос. Пока Кириленко числится свидетелем», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что у Кириленко изъяли компьютер и телефон.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.

Отметим, что Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы кандидатов на отказ в регистрации их на выборах в Мосгордуму. Члены избирательных комиссий выявляли у так называемых независимых кандидатов многочисленные «мертвые души» в подписных листах. В частности, такие подписные листы сдали Иван Культнев, Юлия Серебрянская, Константин Лисица. Так, Иван Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него их в подписных листах нашли 70 умерших человек.

В ЦИК подчеркивали, что некоторые кандидаты использовали избирательную кампанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе, а также решали собственные имиджевые и медийные задачи. Те, кто реально собирался выдвинуться кандидатом в Мосгордуму, добились этого через суд, выполнив все требования закона для кандидатов. В частности, этого добился выдвиженец «Яблока» Сергей Митрохин, которого зарегистрировали по суду.