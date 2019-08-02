Трамп продлил наступление потолка госдолга

Президент США Дональд Трамп подписал проект закона о продлении срока наступления верней границы государственного долга страны, заявили в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее проект был одобрен американским Конгрессом.

Минфин США просил Конгресс поднять потолок госдолга до августа. В противном случае, как сообщалось, правительство США останется без средств к осени.