Владелец крымского сафари-парка пожалел, что нацистская Германия не захватила Сибирь

Собственник сафари-парка для львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков публично пожалел о том, что в 1941 году фашистские захватчики не получили Сибирь.

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну? Нужно было тогда, в 1941, все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня», – написал в своем Facebook Зубков.

Он добавил, что у него «сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников» из-за происходящего в Сибири.

Пользователи соцсети резко раскритиковали высказывание.

«Отдать все немцам в 41 и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений», – прокомментировал высказывание пользователь Александр Попов.

«Некоторым рот нужен только для того, чтобы кушать, но не говорить», – поделился мнением Василий Смирнов.

«Вы, Олег, наверное, при немцах бы пили баварское, но скорее всего, были бы кормом для животных из немецкого зоопарка», – отметил Lermont Utkov.

«Думается, что мысль его (Зубкова – прим. ВЗГЛЯД) была направлена на возмущение от непрекращающейся гибели леса и животных. Но это же действительно ужасающе: уничтожается национальное богатство страны в колоссальных размерах, гибнут несчастные животные при попустительстве властей. Какая-то чудовищная беспомощность», – написала Наталья Воронова.

В Сибири горит уже более 3 млн га леса, дым от пожаров достиг США и Канады. По оценкам экспертов, полное восстановление выгоревших лесов может занять до 60 лет.

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявлял, что паводки в Иркутской области и пожары в Сибири произошли в том числе по причине климатических изменений.

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