Найдено объяснение природным катаклизмам в России

Паводки в Иркутской области и пожары в Сибири произошли в том числе по причине климатических изменений, заявил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

«У нас все время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации – сначала наводнения, потом пожары. <...> На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то в последние шесть-семь лет мы уже ежегодно фиксируем рост в 2,5-3 раза опасных явлений относительно предшествующих десятилетий», – пояснил специалист, передает ТАСС.

По его словам, в 80–90-е годы прошлого столетия каждый год происходило порядка 100-150 природных явлений, оказывающих влияние на экономику. На сегодняшний день число таких явлений достигло значения 450-500, в ближайшее время этот показатель повысится.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

В Приамурье также наблюдается схожее явление. Напомним, из подтопленных населенных пунктов региона эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Тем временем в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей.

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