Бузова отреагировала на истерию в соцсетях из-за пожаров в Сибири

Певица Ольга Бузова заявила, что истерия в социальных сетях по поводу горящих в Сибири лесов развернулась впервые, хотя пожары происходят ежегодно.

В своем Instagram Бузова сообщила, что получает «огромное количество сообщений по поводу пожаров в Сибири». «Но такая истерия почему-то первый год. В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010-м, когда смог поглотил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню...» – отметила она, предположив, что эта тема «раздувается специально».

«При этом леса горят не то, что годами, а веками... В России, в Канаде, в США – везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев», – подчеркнула певица.

«Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека? Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил: «Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов», – отметила Бузова.

«Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе – мусор, случайные поджоги. Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, – тушить там, где это угрожает человеку», – продолжила певица.

«Я тоже, как и многие из вас, не там, а в Москве, тоже не вижу это все воочию. Но истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну и по ночам молюсь за ее сохранение», – заключила Бузова.

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по статье «халатность».