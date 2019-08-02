Трамп ответил на вопрос о «вмешательстве» России в выборы «прямо сейчас»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал заявление экс-спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера о том, что Москва якобы «вмешивается» в выборы «прямо сейчас».

«Вы ведь не верите в это?» – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

По мнению Трампа, бывший спецпрокурор может не знать, «что происходит».

Кроме того, президент США сообщил, что не обсуждал тему «вмешательства» с российским лидером Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.