Женщинам Саудовской Аравии позволили покидать страну без разрешения мужчин

После изменения законодательства женщинам Саудовской Аравии разрешено самостоятельно принимать решение о выезде за рубеж, сообщают СМИ.

Раньше женщина могла покинуть страну только с согласия опекунов мужского пола: мужа, брата, отца. Теперь женщинам позволено самим получать паспорт для выезда из страны. Разрешение касается женщин в возрасте от 21 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Оказ».

Также женщинам разрешили становиться опекунами для несовершеннолетних и регистрировать новорожденных.