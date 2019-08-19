Эксперт оценил вероятность столкновения Сирии и Турции

«Прямое военное столкновение между Сирией и Турцией маловероятно. Скорее всего это будет прокси-война, которая и имела место быть до сегодняшнего дня. Она продолжится и дальше», – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов, комментируя авиаудар ВВС Сирии по военному конвою Турции в провинции Идлиб.

Станислав Иванов подчеркнул, что «конфликт протурецких сил с асадовскими маловероятен». А даже если бы такое столкновение произошло, вероятность победы Сирии близка к нулю.

«80-миллионная по населению Турция и 8-миллионная Сирия – уже 1 к 10. Турецкая армия – примерно 320 тысяч, у Сирии около 80 тысяч. У Дамаска практически нет ВВС, ПВО. У Турции современные ВВС, они укрепили ПВО. У них лучшая сухопутная армия в НАТО, сильный спецназ. С точки зрения военного потенциала сравнивать нечего – военная держава и остатки расколотого сирийского государства», – сказал эксперт.

Он напомнил, что ранее уже была попытка столкновения в Африне, которая не увенчалась успехом.

«Поэтому вряд ли история повторится. Асад понял, что с турками в конфликт лучше не вступать. Так что боестолкновение исключено, к тому же у турков есть наблюдательные посты. Продвигаться дальше у Асада нет цели. К тому же, в междоусобной войне между Турцией и Сирией поддерживать никого не будут. Россия, например, неоднократно подчеркивала, что ни в какие региональные конфликты вмешиваться не будет», – пояснил Иванов.

По его мнению, «бои местного значения» вскоре утихнут и все встанет на свои места. «Турки не хотят зачистки Идлиба, поскольку у них и так уже 3,5 млн беженцев. А если из Идлиба сейчас побегут радикальные исламисты и мирное население, все это ляжет на плечи Турции. Они хотят часть лагерей перевести на оккупированные районы – Алеппо, Африн и т.д.», – указал эксперт.

Турция активно помогает вооруженной оппозиции и формированиям туркоманов, напомнил Иванов. «При этом Анкара не выполняет свои обязательства разоружить радикальные исламистские группировки. Насильно она делать этого не хочет, потому что это потенциальные союзники, а ограничить их действия не может», – заключил эксперт.

Ранее МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведут подконтрольные Дамаску военные. В сообщении сирийского МИД указывается, что колонна въезжает в город Хан-Шейхун, «чтобы помочь побежденным террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), подтверждая тем самым неограниченную турецкую поддержку экстремистам».

Также сообщалось, что сирийские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по военному конвою Турции в провинции Идлиб. Кроме того, дислоцированные на севере Сирии турецкие военные открыли огонь по району Телль-Рифат в ответ на атаку со стороны сил самообороны сирийских курдов.

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