Ближайшего соратника главаря ИГ уничтожили в Ираке

Один из соратников главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в результате операции иракских спецслужб в провинции Анбар.

Как передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление минобороны страны, уничтоженный боевик ранее являлся «военным эмиром» в иракском городе Хит, передает ТАСС. Его сыновья также являются членами ИГ* и причастны к ряду терактов.

Напомним, в мае отряд сил спецназначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, отвечавшего за деятельность террористической группировки «Исламское государство*» в Центральной Азии.