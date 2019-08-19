Жертвами аварии с бензовозом в Танзании стали почти 100 человек

Число жертв аварии с бензовозом в Танзании выросло до 95 человек, сообщают медики.

Авария произошла 10 августа в Морогоро. Водитель попытался избежать столкновения с мотоциклистом, но не справился с управлением, бензовоз перевернулся и загорелся.

Многие жертвы авариии погибли, когда пытались собрать утекающее топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mwananchi

В больнице остаются 20 пострадавших.