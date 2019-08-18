В США сравнили американский флот и ВМФ России

Американское военно-политическое издание National Interest сравнило ВМФ России и ВМС США.

Издание пишет, что козырем России становятся малые корабли, корветы и дизель-электрические субмарины. При этом малые суда обладают большой огневой мощью. Так, отмечается значение для российского флота ракет «Калибр», передает РЕН ТВ.

США же полагаются на более крупные корабли. Американский флот в общей сложности может переносить около 12 тыс. ракет, а флот Китая и России –по 5,2 и 3,3 тыс. таких ракет соответственно, передают «Народные новости».

National Interest связывает разницу в подходах России и США к флоту с историей, географией, стратегией и промышленностью.

В начале августа National Interest оценил главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который продемонстрировал «всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота России».

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