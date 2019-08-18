Макрон упрекнул Запад в безропотности

Франция, Европа и весь Запад страдают из-за «кризиса сомнений», заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его мнению, этот кризис также выражается в «забвении храбрости», воцарившейся «атмосфере безропотности». Макрон поставил Западу в вину «отказ от убеждений», передает ТАСС.

Он выступил на мероприятии в честь 75-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза от сил нацистской Германии. Макрон заявил, что для Франции характерен «дух сопротивления».

Он напомнил об «истории мужества» и призвал страну к единству, в основе которого лежит «любовь к родине». По мнению президента, это чувство сможет «примирить» народ Франции.

Он призвал жителей Франции отказаться от насилия ради единства страны.

Напомним, Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции.