После награждения экипажа A321 в Сети заявили о несправедливости к стюардессе

Журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал об авиакатастрофе в бурятском Нижнеангарске, произошедшей 27 июня, когда у Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал двигатель. Стюардесса Елена Лапуцкая со сломанными ребрами эвакуировала пассажиров, спася более 40 жизней пассажиров, однако ее подвиг оказался незамеченным, указывает журналист.

«Эту стюардессу зовут Елена Лапуцкая. Она спасла больше сорока пассажиров. Причем эвакуацию она проводила, несмотря на травмы. У нее были сломаны ребра. Елена была единственной стюардессой на борту. Когда самолет столкнулся со зданием, и еще до того, как он загорелся, Елена успела открыть аварийные двери и помогла людям выскочить из салона. Вот только благодаря этому не погиб ни один из 43 пассажиров», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

«На фоне безусловно правильного награждения экипажа «Уральских авиалиний», ситуация с Еленой Лапуцкой выглядит вопиющей несправедливостью. Зашкаливающией несправедливостью. Получается, случилось ЧП рядом с Москвой, героев заметили. А Нижнеангарск далеко. Да и ладно», – отметил он.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



«Уважаемые чиновники Росавиации (или какие другие, говорят, что вы читаете Телеграм), исправьте пожалуйста, эту ситуацию. Это в ваших силах», – призвал он.

Сообщается, что в результате происшествия с Ан-24, когда самолет пробил забор и врезался здание очистных сооружений, погибли командир и бортмеханик. Второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины. «ВСЕХ 43 пассажиров спасала из горящего самолета ОДНА стюардесса. Из купивших билет на этот рейс не погиб ни один. Она не стала ни Героем России, ни кавалером Ордена Мужества», – пишет Telegram-канал «Бунинская Аллея».

Многие пользователи мессенджера поддержали Медведева репостом. В том числе его постом поделились главред RT Маргарита Симоньян и военный корреспондент Александр Коц.

Напомним, президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам A321 и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что дает звание героя России.

Напомним, в четверг в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

В субботу была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

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