Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске

Скачок интенсивности гамма-излучения после взрыва на полигоне ВМФ в Сверодвинске мог произойти из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов, сообщают СМИ со ссылкой на специалистов Росгидромета.

«Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», – поясняется в материалах Росгидромета, передает «Интерфакс».

Взрыв на полигоне в Северодвинске под Архангельском произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. При ЧП было зафиксировано кратковременное повышение уровня радиации, но к 13 августа радиационный фон признан безопасным для населения.