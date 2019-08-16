Избитый в Ялте священник заявил о давлении со стороны полиции

Московский священник Алексей Забелин, которого ранее на набережной в Ялте избил уличный артист, заявил, что подвергается давлению и угрозам со стороны полиции.

Оппонент священника написал встречное заявление в полицию, рассказал в Facebook правовед, преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.

По словам Забелина, после этого к нему в больницу пришли правоохранители и попросили явиться на допрос, а затем якобы силой увезли из больницы в отделение.

Более того, когда священник попытался снять происходящее на видео, правоохранители забрали у него устройство, стерев записи. Также полиция якобы надавила на медперсонал, чтобы те изменили первоначальное заключение и заявили об отсутствии травм, утверждает священник.

Иванишко подчеркнул, что Забелин неоднократно терял сознание, а полицейские смеялись над ним и снимали на телефон.

«В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины. Батюшке, когда он лежал на земле, угрожали, что если он не встанет и не сядет в машину, то начнут физически воздействовать ногами», – добавил Иванишко.

Также он уточнил, что после допроса священника заставили подписать документы, чье содержание он не уяснил из-за плохого самочувствия.

Ранее Забелин сообщил в соцсетях о том, что неизвестный напал на него на набережной Ялты и побил прямо на глазах у его детей. По словам священника, он получил закрытый перелом челюсти. В МВД по Республике Крым заявили, что полиция проверяет обстоятельства конфликта, а также степень тяжести полученных травм.