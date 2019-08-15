Названы представители самых скучающих по работе в отпуске профессий

Исследовательский центр сервиса Superjob.ru провел опрос, который показал, что сильнее всего скучают по работе в отпуске врачи и учителя, а меньше всего – технологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры.

По данным опроса, скучают по работе на отдыхе 47% опрошенных учителей, 38% врачей и почти столько же медсестер, 35% руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике, 32% дизайнеров, 31% HR-менеджеров и психологов, 30% водителей и переводчиков, 27% юристов, программистов и аналитиков, передает «Интерфакс».

Меньше всего думают о трудовых буднях технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).

Напомним, во вторник Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году, в котором самыми востребованными специальностями стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а также юрист.