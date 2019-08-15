В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ о частотах для 5G

В Кремле не комментируют информацию СМИ о том, что президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности России о выделении приоритетного для 5G диапазона радиочастот 3,4-3,8 ГГц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» писала, что Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

12 августа сообщалось, что из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.